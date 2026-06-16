В Волгограде пройдет концерт традиционной казачьей песенной культуры

Оформить ее могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет: виртуальную — в приложении «Госуслуги. Культура», пластиковую — в Банке ВТБ. Лимит карты составляет 5 тысяч рублей и обновляется каждый год 1 января. Средства можно потратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов и кинотеатров по всей стране.