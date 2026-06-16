В Волгограде пройдет концерт традиционной казачьей песенной культуры

Концерт традиционной казачьей песенной культуры «Праздник станицы» пройдет 21 июня в Волгограде, сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Семья».
На сцене Центрального концертного зала Волгограда выступят творческие коллективы, в том числе ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» под руководством Геннадия Сипотенкова и фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Станица» под руководством Ольги Никитенко. Посещение мероприятия доступно по Пушкинской карте.
Оформить ее могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет: виртуальную — в приложении «Госуслуги. Культура», пластиковую — в Банке ВТБ. Лимит карты составляет 5 тысяч рублей и обновляется каждый год 1 января. Средства можно потратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов и кинотеатров по всей стране.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.