Суд в Свердловской области оштрафовал мать, издевавшуюся над годовалым сыном

При этом еще в Курганской области семью признали неблагополучной из-за плохого ухода за детьми. В 2025 году сожитель матери ребенка был осужден за истязание ее 7-месячного сына. Мать с тремя детьми после этого инцидента стала жить в общежитие в свердловском Березовском.