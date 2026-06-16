Суд обязал экс-судью Трахова освободить конфискованный дом

По информации суда, после завершения основного производства по делу об обращении в доход государства имущества семьи бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея и его ближайшего окружения, сын последнего Рустем Трахов, ранее возглавлявший Прикубанский районный суд Краснодара, не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил их фактическое пользование. В связи с этим Росимущество предъявило иск о взыскании платы за фактическое пользование имуществом, подлежащим обращению в доход государства, в размере 312 742 рублей и об освобождении указанных объектов.