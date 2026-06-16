Названа причина внезапной смерти 35-летней звезды сериалов

35-летняя турецкая актриса Эдже Иртем, внезапно умершая после своего дня рождения, принимала антидепрессанты. Во время празднования она смешала их с алкоголем, что очень опасно, пишет Baza.
По словам матери Эдже, накануне трагедии семья отмечала день рождения в ресторане. После празднования мать проводила дочь домой и уложила её спать — дочь перебрала с алкоголем.
Женщина утверждает, что ночью слышала, как дочь несколько раз вставала, после чего снова ложилась спать. Утром, когда она позвала Эдже к завтраку, ответа не последовало.
Зайдя в комнату, мать обнаружила Эдже без признаков жизни.
Адвокат семьи при этом опровергает преждевременные выводы о причине смерти. По его словам, устанавливать обстоятельства трагедии пока рано, необходимо дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы.
«Говорить о причине смерти сейчас невозможно, нужно дождаться заключения экспертов», — заявил представитель семьи.