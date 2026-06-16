В Калининграде женщина попыталась купить IT-франшизу и осталась ни с чем

Женщина заинтересовалась объявлением, перешла по ссылке и начала переписку с незнакомцами. Собеседники убедили её оплатить покупку по QR-коду, после чего пропали. Не получив обещанные услуги, калининградка обратилась в полицию. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).