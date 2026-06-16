Жизнь не совпала с прогнозами

При этом расходы бюджета были произведены на 394,8 млрд руб. (их исполнение составило 94,7% к годовому плану). Они по сравнению с 2024 годом выросли на 7,4 млрд. Таким образом, дефицит областного бюджета составил 63,4 млрд. Говоря о расходах, Ольга Сулима отметила, что более 60% было потрачено на социальную сферу, в том числе зарплаты бюджетникам. При этом она упомянула и бюджетные инвестиции в размере 24,6 млрд руб. (более 6% всех расходов). Так, в Нижегородской области в прошлом году сдали две новые школы в Павлове и на Бору, завершили строительство двух взрослых и двух детских поликлиник, построили 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В Кстове возвели центр культурного развития, в Городце построен центр бокса, выполнены ремонты спортивных объектов, а также построено 17,3 км новых автодорог (20 участков) в муниципалитетах.