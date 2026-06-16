Журова призвала Валиеву отказаться от звания заслуженного мастера спорта

— Но когда мы становимся членами сборной, то подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание, — сказала Журова.