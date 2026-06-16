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Журова призвала Валиеву отказаться от звания заслуженного мастера спорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова предложила российской фигуристке Камиле Валиевой добровольно отказаться от титула заслуженного мастера спорта и завоевать его вновь.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова предложила российской фигуристке Камиле Валиевой добровольно отказаться от титула заслуженного мастера спорта и завоевать его вновь.

По словам парламентария, спортсменка заслуживает этого звания.

— Но когда мы становимся членами сборной, то подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание, — сказала Журова.

Депутат отметила, что в случае Валиевой она бы заявила о желании завоевать этот титул вновь. Журова добавила, что это было бы более почетно для нее самой, передает РИА Новости.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также высказался о возможном лишении Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России. Он заявил, что спортсменка вполне достойна этого титула и не видит смысла лишать ее награды. Девушка была удостоена звания после победы в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.