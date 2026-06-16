В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список

Как сообщили в облздраве, на конкурс поступило 56 заявок от высококвалифицированных специалистов Волгоградской области. Лучшие из лучших были определены по таким номинациям, как лучший хирург, лучший военный врач, лучший терапевт, лучший невролог и т.п.