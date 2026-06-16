В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список

Итоги регионального конкурса «Лучший врач» по 27 номинациям подвели в Волгограде. На торжественном приеме в областной думе сегодня, 16 июня, победителям вручили заслуженные награды.
Как сообщили в облздраве, на конкурс поступило 56 заявок от высококвалифицированных специалистов Волгоградской области. Лучшие из лучших были определены по таким номинациям, как лучший хирург, лучший военный врач, лучший терапевт, лучший невролог и т.п.
— Ваше стремление к совершенству, преданность делу и готовность помогать другим вдохновляют окружающих и помогают достигать высоких результатов. Победа каждого врача — это успех всего здравоохранения нашей области, — сказал на торжественной церемонии глава облздрава Анатолий Себелев.
Победителям конкурса «Лучший врач Волгоградской области» были вручены дипломы, почётные грамоты и благодарственные письма Волгоградской облдумы.
Победителями конкурса в номинациях:
«Лучший педиатр» — Сергей Акельев, завотделением — врач-пульмонолог Волгоградской областной детской клинической больницы;
«Лучший невролог» — Елена Бондаренко, врач-невролог Клинической больницы № 5;
«Лучший руководитель медицинской организации» — Галина Ветютнева, главврач Серафимовичской ЦРБ;
«Лучший оториноларинголог» — Анатолий Дранников, врач-оториноларинголог Волгоградской областной клинической больницы № 1;
«Лучший фтизиатр» — Ирина Зеленева, завотделением — врач-фтизиатр Волгоградского областного клинического противотуберкулёзного диспансера;
«Лучший стоматолог» — Олег Ивин, врач-стоматолог-терапевт Клинической стоматологической поликлиники № 12;
«Лучший неонатолог» — Ирина Карижская, завотделением — врач-неонатолог Волгоградской областной детской клинической больницы;
«Лучший психиатр» — Владимир Куликов, врач-психиатр Светлоярской ЦРБ;
«Лучший санитарный врач» — Наталия Максимова, врач-эпидемиолог Клинической больницы № 4;
«Лучший онколог» — Владимир Проноза, завотделением — врач-онколог Волгоградского областного клинического онкологического диспансера;
«Лучший инфекционист» — Ирина Скребец, заведующий приемным отделением — врач-инфекционист Волгоградской областной детской клинической больницы;
«Лучший кардиолог» — Анна Трегубова, врач-кардиолог Волгоградского областного клинического кардиологического центра;
«Лучший врач-эксперт» — Максим Трубачев, завотделением — врач-патологоанатом Волгоградского областного патологоанатомического бюро;
«Лучший анестезиолог-реаниматолог» — Елена Тютюнова, врач-анестезиолог-реаниматолог Волгоградской областной клинической больницы № 115;
«Лучший сельский врач» — Инна Ястребова, врач-педиатр участковый Среднеахтубинской ЦРБ;
«Лучший врач медицинской реабилитации» — Хамзат Ансаров, завотделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы — врач физической и реабилитационной медицины Волгоградской областной клинической больницы № 1;
«Лучший врач лабораторной диагностики» — Евгений Воробьев, врач клинической лабораторной диагностики Детской клинической больницы № 8;
«Лучший офтальмолог» — Екатерина Мещерякова, врач-офтальмолог Городская больница № 2;
«Лучший терапевт» — Маргарита Новикова, врач-аллерголог-иммунолог Консультативно-диагностической поликлиники № 2;
«Лучший врач скорой медицинской помощи» — Вера Перевертпйло, врач скорой медицинской помощи Клинической станции скорой медицинской помощи;
«Лучший акушер-гинеколог» — Мадина Рамазанова, заведующий гинекологическим отделением-врач-акушер-гинеколог Городской клинической больницы № 1 имени Фишера;
«Лучший участковый педиатр» — Руслан Слободянов, врач-педиатр участковый Ленинской ЦРБ;
«Лучший травматолог-ортопед» — Юрий Стаценко, врач-травматолог-ортопед Волгоградской областной клинической больницы № 1;
«Лучший врач по диагностическим исследованиям» — Александр Стременцов, врач-эндоскопист Клинической больницы № 4;
«Лучший участковый терапевт» — Татьяна Шевченко, врач-терапевт участковый Поликлиники № 2;
«Лучший эндокринолог» — Екатерина Григорова, завотделением-врач-эндокринолог Городской клинической больницы № 1 имени Фишера;
«Лучший хирург» — Виктор Тутов, врач-хирург Волгоградской областной клинической больницы № 1.
Фото: Волгоградской областной думы.
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