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В больницу города Семилуки Воронежской области поступило новое оборудование

Оно предназначено для комплексной медицинской реабилитации.

Источник: Национальные проекты России

Аппарат для реабилитации поступил в амбулаторное отделение Семилукской районной больницу им. А. В. Гончарова Воронежской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Технику приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

В учреждение поступил аппарат для тренировки перцептивно-координационных функций. Он предназначен для комплексной медицинской реабилитации и восстановления функций центральной нервной системы. Благодаря интерактивным упражнениям система одновременно развивает когнитивные способности — внимание, память, мышление — и помогает восстановить двигательные навыки и координацию.

«Использование системы — важная часть индивидуальной реабилитации. Процедуры проводятся строго по направлению лечащего врача. За консультацией и направлением следует обратиться к своему специалисту», — подчеркнула заведующая отделением амбулаторной реабилитации Семилукской районной больницы им. А. В. Гончарова Елена Седых.

Система применяется по назначению врача-физиотерапевта, невролога или реабилитолога. Занятия на данном оборудовании показаны пациентам, пережившим инсульт, черепно-мозговые травмы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.