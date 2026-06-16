В Финляндии не определили срок начала суда по делу россиянина с судна Fitburg

Как сообщили представители дипведомства, консульские сотрудники посольства в настоящий момент оказывают необходимое содействие морякам с судна Fitburg, которые были задержаны финской стороной. Дипломаты контролируют предоставлением им услуг адвокатов и переводчиков. Сейчас члены экипажа проживают в одной из гостиниц в Хельсинки.