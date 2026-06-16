ФКР объявил о начале ремонта фасада дома 1928 года постройки на ул. А. Невского

«Дом, построенный в 1928 году, частично сохранил оригинальный кирпичный декор. На первом этаже дома № 19 уцелела декоративная кирпичная кладка с выразительной горизонтальной рустовкой. Её декоративность строится на игре света и тени за счёт кирпичных выступов. В этом же стиле выполнен и входной портал здания. На доме № 21 кирпичная кладка либо утрачена, либо находится под слоями более поздней штукатурки. Будем вскрывать и решать: либо чистить — если сохранилась, либо воссоздавать по аналогии с домом № 19», — рассказали в ФКР.