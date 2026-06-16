ФКР объявил о начале ремонта фасада дома 1928 года постройки на ул. А. Невского

В Калининграде начались ремонтные работы на фасаде дома 19−21 по улице Александра Невского. В настоящее время подрядчик устанавливает строительные леса и отбивает штукатурку. Об этом сообщила пресс-служба регионального ФКР.
«Дом, построенный в 1928 году, частично сохранил оригинальный кирпичный декор. На первом этаже дома № 19 уцелела декоративная кирпичная кладка с выразительной горизонтальной рустовкой. Её декоративность строится на игре света и тени за счёт кирпичных выступов. В этом же стиле выполнен и входной портал здания. На доме № 21 кирпичная кладка либо утрачена, либо находится под слоями более поздней штукатурки. Будем вскрывать и решать: либо чистить — если сохранилась, либо воссоздавать по аналогии с домом № 19», — рассказали в ФКР.
Старое здание ждет «заделка трещин, укрепление стен, восстановление штукатурного и окрасочного слоёв, а также очистка и сохранение исторического кирпича». Также здесь обещают установить новые двери с декоративной решёткой по сохранившемуся историческому образцу, чтобы вернуть зданию элемент его подлинного архитектурного облика".