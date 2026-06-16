Фестиваль народной культуры «Фролищенские гостёбы» состоится в Нижегородской области

Любителей народного творчества, живой музыки и старинных обычаев приглашают на XIII Международный фестиваль народной культуры «Фролищенские гостёбы» (0+). Яркое событие состоится в рабочем поселке Фролищи 20 июня, об этом сообщается в канале администрации Володарского округа в национальном мессенджере MAX.
Гостей ждет насыщенная программа, которая позволит по-новому взглянуть на богатство русской культуры и традиций.
Особую атмосферу создаст площадка у Свято‑Успенского монастыря «Флорищева пустынь». Уже в 11:00 здесь стартуют сразу несколько событий: гости смогут побывать на мастер‑классе (12+) по колокольному звону от Алексея Кофанова из Нижнего Новгорода, познакомиться с библиотечно‑просветительской площадкой «И нравы, и язык, и старина святая» (6+), а также послушать концерт духовной музыки (0+) в исполнении Архиерейского хора Свято‑Успенского кафедрального собора из Владимира. В 13:00 запланирована экскурсия по монастырю (6+) — отличная возможность узнать больше об истории этого уникального места.
Главная площадка фестиваля — «Песенная поляна» — порадует разнообразием развлечений. С 12:00 начнет работу выставка‑ярмарка «Фролова Артель» (0+): здесь мастера декоративно‑прикладного творчества и народных промыслов представят свои изделия, а также проведут мастер‑классы (6+). Рядом расположатся съестные ряды «Фролово жито» (0+) — ценители традиционной кухни смогут попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Открытие фестиваля пройдет в формате театрализованного представления (0+). Затем гостей ждет насыщенная концертная программа: в 12:30 выступят (0+) творческие коллективы «Русский жемчуг» (Нижний Новгород) и «Верескъ» (Арзамас), в 13:00 начнется концерт (0+) национальных коллективов Нижегородской области и Чувашской республики, а в 14:30 на сцену выйдет группа «САДко» (0+) из Москвы. Не обойдется и без народных забав: с 13:00 будет работать обрядно‑игровая поляна «Фроловы игрища» (6+), а в 15:30 всех приглашают на «Частушечный разгуляй» (6+).
Для тех, кто хочет попробовать себя в традиционных ремеслах, будет работать поляна мастер‑классов «Ждем гостей со всех волостей» (6+) — ее работа начнется в 12:00.
Добраться до места проведения фестиваля будет удобно на специальном турпоезде по маршруту Нижний Новгород — Фролищи. Поезд отправится из Нижнего Новгорода 20 июня в 08:55 и прибудет в Фролищи в 10:42 (остановки: Дзержинск — 09:26, Ильино — 09:54). Обратный рейс из Фролищ запланирован на 16:48, прибытие в Нижний Новгород — в 19:05 (остановки: Ильино — 17:36, Дзержинск — 18:12).
Напомним, фестиваль «Музыка балконов» (0+) пройдет в Нижегородской области с 20 июня по 30 августа.