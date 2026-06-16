Фестиваль народной культуры «Фролищенские гостёбы» состоится в Нижегородской области

Особую атмосферу создаст площадка у Свято‑Успенского монастыря «Флорищева пустынь». Уже в 11:00 здесь стартуют сразу несколько событий: гости смогут побывать на мастер‑классе (12+) по колокольному звону от Алексея Кофанова из Нижнего Новгорода, познакомиться с библиотечно‑просветительской площадкой «И нравы, и язык, и старина святая» (6+), а также послушать концерт духовной музыки (0+) в исполнении Архиерейского хора Свято‑Успенского кафедрального собора из Владимира. В 13:00 запланирована экскурсия по монастырю (6+) — отличная возможность узнать больше об истории этого уникального места.