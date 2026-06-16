Погодный феномен Эль-Ниньо официально подтверждён в Австралии

Температурные показатели поверхностного слоя воды в центральной части Тихого океана уже вышли на уровень, который метеорологи признают пороговым для данного феномена. В профильном ведомстве не исключают, что нынешний эпизод окажется крайне выраженным по своей интенсивности.
Эксперты напомнили, что такие климатические сдвиги обычно ведут к нехватке дождей и росту температуры на востоке и юго-востоке материка. А это уже чревато засухами, лесными пожарами и потерей урожая. В бюро добавили, что нынешние показатели превышают нормативные пороги, поэтому силу явления оценивают как очень высокую.
В материале Life.ru уже отмечалось, что грядущий летний сезон в России пройдет под знаком тропического феномена Эль-Ниньо. Синоптики прогнозируют аномально высокие температуры, но, к счастью, сценарий климатической катастрофы для отечественных широт, по их заверениям, исключен. Единственная группа риска — метеочувствительные граждане: им стоит подготовиться к внезапным качелям атмосферного давления и резким перепадам уровня гигрометра в отдельно взятых регионах.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.