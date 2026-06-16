В Волгограде открыли обновленный сквер имени Василия Симбирцева

Сквер имени Василия Симбирцева открыли в Волгограде после реконструкции, сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы прошли при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Обновление охватило территорию площадью 15,5 тыс. кв. м. Специалисты заменили пешеходные покрытия, смонтировали наружное освещение и поливочный водопровод, установили скамейки и урны. Кроме того, большое внимание уделили озеленению: на пространстве высадили деревья и декоративные кустарники, уложили газон. Для безопасности и удобства посетителей сквер оборудовали системами видеонаблюдения и оповещения. Сегодня обновленная зона — одна из точек для праздничных событий: там выступают творческие коллективы и работают интерактивные площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.