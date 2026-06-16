Дефицит бюджета Ростова-на-Дону урезали до 1,7 млрд рублей

Городская дума Ростова-на-Дону скорректировала финансовый план на 2026 год и плановый отрезок 2027−2028 годов. Согласно утвержденным поправкам, по итогам оптимизации затратной части дефицит удалось уменьшить до отметки в 1,7 млрд руб. Ожидаемые поступления в казну 2026 года зафиксированы на уровне 66,2 млрд руб. Расходные обязательства при этом составят 67,9 млрд руб.