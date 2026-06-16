Археологи нашли в Хакасии древнее наскальное изображение человеческого лица

Первые петроглифы писаницы нашли на Сорских столбах в 2025 году. На обнаруженной сейчас плоскости красной охрой изображена личина (стилизованное изображение человеческого лица), похожая на найденные ранее рисунки на окуневских могильниках, расположенных на реке Уйбат. Это позволяет датировать ее серединой третьего тысячелетия до нашей эры, передает ТАСС.