Археологи нашли в Хакасии древнее наскальное изображение человеческого лица

В Хакасии археологи обнаружили уникальный наскальный рисунок, оставленный людьми Окуневской культуры (III-II тысячелетия до нашей эры — прим. «ВМ»). Об этом во вторник, 16 июня, сообщил директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников.
— В Хакасии на Сорских столбах нашли новую окуневскую плоскость. Таких рисунков ранее на скалах не встречалось, только на плитах из погребений, — уточнил специалист.
Первые петроглифы писаницы нашли на Сорских столбах в 2025 году. На обнаруженной сейчас плоскости красной охрой изображена личина (стилизованное изображение человеческого лица), похожая на найденные ранее рисунки на окуневских могильниках, расположенных на реке Уйбат. Это позволяет датировать ее серединой третьего тысячелетия до нашей эры, передает ТАСС.
27 мая в пещере Иманай в Мелеузовском районе Башкирии археологи обнаружили останки гигантского льва и пещерного медведя. Ученые собрали большую коллекцию костей животных и орудий эпохи палеолита, оставленных неандертальцами.