Семенов впервые прокомментировал информацию о возможной защите Шурыгиной в суде

Напомнил, прославивший Шурыгину инцидент произошел в 2016 году. На тот момент 16-летняя девушка обвинила 21-летнего Семенова в изнасиловании. Его признали виновным и приговорив к восьми годам колонии. При этом срок смягчили до трех лет, а через год Семенов вышел по УДО.