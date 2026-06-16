В Перми могут изменить порядок демонтажа незаконно установленных объектов

Предлагаемые изменения предусматривают более четкое распределение обязанностей между городскими ведомствами. Так, Департамент имущественных отношений будет отвечать за координацию и методическое сопровождение работ по демонтажу большинства незаконно размещенных объектов, а также за их принудительный снос, перевозку и хранение.