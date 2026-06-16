БК «Пари НН» не сыграет в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» не примет участие в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник.
Команда будет играть только в молодежном первенстве. Для участия в первой лиге клуб должен был передать необходимые документы до 15 июня.
Напомним, что у БК «Пари НН» были проблемы с финансированием.
В чемпионате команда заняла только девятое место. В плей-офф она не вышла.
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