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БК «Пари НН» не сыграет в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

Команда будет играть только в молодежном первенстве.

Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» не примет участие в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник.

Команда будет играть только в молодежном первенстве. Для участия в первой лиге клуб должен был передать необходимые документы до 15 июня.

Напомним, что у БК «Пари НН» были проблемы с финансированием.

В чемпионате команда заняла только девятое место. В плей-офф она не вышла.

Ранее сообщалось, что ФОК у реки запланировали построить в Нижнем Новгороде в 2029 году.