В Приморье 12-летний подросток задушил сверстницу, его задержали

«Здесь нет пробела в законодательстве — напротив, это осознанный гуманизм, когда государство делает ставку на исправление, а не на кару, поскольку ребенок в таком возрасте еще не до конца осознает последствия своих поступков», — отметил он в беседе с «Известиями».