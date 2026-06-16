Рубен Аморим стал главным тренером «Милана»

Последним местом работы 41-летнего Рубена Аморима был английский «Манчестер Юнайтед». Он был уволен в январе 2026 года. Ранее специалист возглавлял португальские «Каса Пию», «Брагу» и «Спортинг», который дважды приводил к победе в чемпионате страны.