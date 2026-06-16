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В Десногорске Смоленской области создали клуб семейного чтения «Бригантина»

Его открыли на базе обновленной библиотеки, куда приобрели новые книги и технику.

Источник: Национальные проекты России

Клуб семейного чтения «Бригантина» открыли на базе Десногорской библиотеки в Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Инициативу реализовали при поддержке нацпроекта «Семья».

Основная идея клуба — возрождение традиций семейного чтения. Особое внимание уделили созданию условий для формирования интереса к этому занятию у детей разных возрастов — от самых маленьких до 14 лет.

Специалисты провели в библиотеке косметический ремонт и обновили мебель. Для клуба приобрели стеллажи, кафедры, столы, стулья, жалюзи, кондиционеры и оргтехнику. Кроме того, помещение оборудовали интерактивным столом, а для занятий и семейного досуга закупили настольные игры.

Важной частью проекта стало пополнение книжного фонда. Библиотека получила 1805 новых изданий различной направленности. Это расширит выбор литературы для детей и родителей, а также повысит качество обслуживания читателей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.