«Голову пересадить можно, мозг — нет»: академик раскрыл главную проблему

«Пока это не имеет под собой обоснования: на сегодняшний день пересадить головной мозг невозможно. Голову пересадить — не проблема. Проблема в том, чтобы соединить продолговатый мозг со спинным мозгом. Пока она не будет решена, человек не сможет дышать самостоятельно», — пояснил эксперт.