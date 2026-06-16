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Синоптик рассказал, когда интенсивность дождей в Москве постепенно снизится

Дожди с грозами будут идти в Москве почти всю неделю, заявил руководитель краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, которого цитирует РИА «Новости».

Дожди с грозами будут идти в Москве почти всю неделю, заявил руководитель краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, которого цитирует РИА «Новости».

К выходным, по словам синоптика, воздух прогреется до 25 выше нуля.

Интенсивность дождей будет постепенно постепенно уменьшаться к 22 июня, сказал метеоролог.

Циклон, как рассказал Голубев, будет постепенно смещаться к северу, уменьшая интенсивность дождей.

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