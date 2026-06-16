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В Воронеже за залитую квартиру УК оштрафовали на 440 тысяч

Правда, в дело пришлось вмешаться приставу.

Источник: Комсомольская правда

В одной из квартир многоэтажного дома в Левобережном районе Воронежа жильцы самовольно перенесли сантехнику, не демонтировав старую врезку на стояке холодной воды. Именно там произошел разрыв. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Из-за этого у соседей снизу повредилась отделка стен, предметы интерьера и техника. Так как разрыв случился на стояке, который относится к общедомовому имуществу, ответственность за его содержание несет УК. Районный суд обязал УК оплатить ущерб и штраф, а также компенсировать моральный вред.

Но так добровольно организация не выполнила требование, то судебный пристав принял меры принудительного характера. После вынесения постановления об исполнительском сборе и аресте банковских счетов компании в пользу горожанки взыскали всю сумма задолженности — свыше 440 тысяч рублей.