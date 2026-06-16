В Воронеже за залитую квартиру УК оштрафовали на 440 тысяч

Из-за этого у соседей снизу повредилась отделка стен, предметы интерьера и техника. Так как разрыв случился на стояке, который относится к общедомовому имуществу, ответственность за его содержание несет УК. Районный суд обязал УК оплатить ущерб и штраф, а также компенсировать моральный вред.