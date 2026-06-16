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Губернатор назвал приоритеты для АПК Ростовской области

На заседании Заксобрания обсудили подготовку к уборке урожая и приоритеты развития АПК в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области обозначил первоочередные задачи для донского сельского хозяйства на ближайшую перспективу. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Среди главных направлений — развитие переработки зерна, повышение производительности труда, автоматизация, а также усиление ветеринарного контроля и сохранение плодородия почв. Об этом глава региона заявил на заседании Законодательного собрания, где также обсуждали подготовку к уборке урожая.

Аграриям предстоит убрать ранние зерновые с площади около 3,3 миллиона гектаров. Для уборочной заготовили более 75 тысяч тонн дизельного топлива и 15 тысяч тонн бензина.

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