Губернатор назвал приоритеты для АПК Ростовской области

Среди главных направлений — развитие переработки зерна, повышение производительности труда, автоматизация, а также усиление ветеринарного контроля и сохранение плодородия почв. Об этом глава региона заявил на заседании Законодательного собрания, где также обсуждали подготовку к уборке урожая.