Вышел новый трейлер пятой части «Шрека»

Мультфильм «Шрек» вышел в 2001 году. Было выпущено три продолжения: «Шрек 2» (2004), «Шрек Третий» (2007) и «Шрек навсегда» (2010). Кроме того, вышло два спин-оффа: «Кот в сапогах» (2011) и его продолжение «Кот в сапогах: Последнее желание» (2022).