Экспертизу найденной в районе поисков Усольцевых палки проведут в течение месяца

После масштабных поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт» обнаружили первую возможную зацепку за почти девять месяцев — обломок палки для скандинавской ходьбы. В ГСУ СК по региону и Хакасии сообщили, что экспертизу найденной детали проведут в течение месяца.
— Предстоит провести экспертизу, чтобы понять, имеет ли она отношение к Усольцевым. Генетическая экспертиза проводится в течение месяца, — цитирует представителя ведомства «КП-Красноярск».
Экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко заявил, что если россиян не найдут до середины июня, то искать дальше будет бесполезно. По мнению эксперта, если бы пропавшие провалились в щель между камней, то запах разлагающихся тел уже бы давно привлек внимание животных и людей.
Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что семья Усольцевых могла работать на иностранную разведку и покинуть Россию, чтобы скрыться от правоохранителей и запутать следствие.
4 июня в СК сообщили, что поиски продлятся до 9 июня. После этого их приостановят.