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Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы

Кейт Миддлтон появилась на публике в платье, похожем на образ принцессы Дианы.

Источник: Комсомольская правда

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вышла в свет в новом необычном наряде. Появившуюся на празднике Выноса знамени в честь дня рождения Карла III в голубом платье королевскую особу сравнили с принцессой Дианой и одним из ее образов.

Наряд Кейт Миддлтон проанализировали редакторы издания Page Six. На торжественном мероприятии принцесса Уэльская появилась в платье бренда Catherine Walker. Также, а ней были туфли марки Gianvito Rossi, шляпа и серьги с жемчугом.

Журналисты обратили внимание на то, что Миддлтон повторила образ принцессы Дианы — в похожем наряде мать наследника британского престола, принца Уильяма, появлялась на пасхальной службе в 1987 году.

Ранее KP.RU сообщал, что Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям после успешного лечения ее онкологии. Принцесса Уэльская рассказала, как ее заболевание повлияло на детей.

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