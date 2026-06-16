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На федеральной трассе Калининград — Нестеров столкнулись два автомобиля, пострадала женщина

Пассажирку увезли на машине скорой помощи.

Источник: Клопс.ru

В Гурьевском районе на федеральной трассе А-229 столкнулись Renault и Opel. Об этом Госавтоинспекция Калининградской области пишет в своей группе «ВКонтакте» во вторник, 16 июня.

Авария произошла около 14:37 на 116 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. Травмы получила пассажирка Opel, её увезли в больницу на машине скорой. Инспекторы устанавливают причины и детали ДТП.

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