На федеральной трассе Калининград — Нестеров столкнулись два автомобиля, пострадала женщина

В Гурьевском районе на федеральной трассе А-229 столкнулись Renault и Opel. Об этом Госавтоинспекция Калининградской области пишет в своей группе «ВКонтакте» во вторник, 16 июня.
Авария произошла около 14:37 на 116 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. Травмы получила пассажирка Opel, её увезли в больницу на машине скорой. Инспекторы устанавливают причины и детали ДТП.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше