ФК «Милан» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером

Это кадровое решение стало следствием разочаровывающих результатов команды в минувшем сезоне. Напомним, что 25 мая «Милан» расторг контракт с Массимилиано Аллегри, чья работа не принесла желаемого прогресса. По итогам итальянского первенства «россонери» финишировали лишь пятыми, что означает отсутствие участия в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Для квалификации в этот престижный турнир команде необходимо было попасть в четвёрку сильнейших.