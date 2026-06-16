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В адыгейском ауле Ассоколай прошла медицинская акция «Добро в село»

Ее участники могли получить консультации врачей и проверить свое здоровье.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Добро в село» состоялась 11 июня в ауле Ассоколай Республики Адыгеи, сообщили в управлении главы региона по реализации национальных проектов. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Участники акции могли получить консультации специалистов и проверить свое здоровье. Для жителей работали терапевт, стоматолог, ортопед, офтальмолог и дерматолог, а еще они проходили различные обследования, включая ЭКГ и флюорографию. Отдельное внимание организаторы уделили старшему поколению. Мобильная бригада Теучежского комплексного центра социального обслуживания населения организовала подвоз подопечных к месту приема и сопровождение на всех этапах обследования.

Медицинскую часть мероприятия дополнили культурной программой. Сотрудники Ассоколайского сельского Дома культуры подготовили для присутствующих творческие выступления.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.