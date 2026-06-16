Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова опровергли слухи о банкротстве «Ростовпассажиртранса»

Долги за топливо ростовского транспортного предприятия погасили, автобусы выходят на маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с предприятием «Ростовпассажиртранс» прокомментировали власти Ростова. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на и.о. директора Департамента транспорта Донской столицы Евгения Романцова.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном банкротстве перевозчика из-за долгов за топливо. Однако чиновник заявил, что все задолженности уже погашены.

9 июня предприятие полностью рассчиталось с долгами по решению суда. Сейчас «Ростовпассажиртранс» работает в штатном режиме. Автобусы выходят на маршруты без перебоев, и пассажирские перевозки не прерываются, уточнил Романцов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.