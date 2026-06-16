Tank в годовщину восстания: как Starbucks попала в скандал в Южной Корее

Кофейни Starbuсks по всей Южной Корее закроются в 15:00 (11:00 мск) в понедельник, 22 июня, чтобы их сотрудники посмотрели лекцию по истории Кореи и прошли тренинг по «социальной чувствительности», передает Yonhup. Топ-менеджеры также пройдут этот тренинг двумя днями позднее, в том числе председатель совета директоров управляющей компании Shinsegae Group Чанг Йонг-Джин.
The Guardian со ссылкой на данные аналитической компании IGAWorks пишет, что закрытие кофеен сети на полдня для этих мероприятий обойдется в 2,1 млрд вон ($1,4 млн) упущенной прибыли.
Скандал вокруг Starbuсks в Южной Корее развернулся после того, как сеть запустила в мае рекламную кампанию Tank Day (tank c англ. «емкость». — РБК), предусматривающую скидки на термокружки. Дата запуска акции — 18 мая — совпала с началом восстания в 1980 году в городе Кванджу, при подавлении которого, в том числе с помощью танков, погибли более 200 человек. Кроме того, в рекламной акции использовался слоган thwack on the desk («ударь по столу»), что напомнило жителям о смерти активиста Пак Чон Чхоля в 1987 году, которую власти объясняли «ударом по столу» следователей во время допроса.
Представитель Shinsegae Group сообщил, что начато внутреннее расследование того, были ли действия со стороны руководства или сотрудников умышленными. По его словам, маркетинговую кампанию подготовила команда электронной коммерции, но получила одобрение от руководства и топ-менеджеров. Расследование показало, что это подразделение сосредоточилось на постоянной разработке рекламных акций и не уделяло внимание должному анализу и юридическим рискам.
Из-за неудачной рекламной акции сеть столкнулась с бойкотом — жители Южной Кореи перестали приходить в кофейни сети, публиковали фото и видео того, как они разбивают стаканы с ее логотипом. Министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Юн Хо Чжун заверил, что продукцию сети больше не будут использовать на правительственных мероприятиях.
Потери и увольнения.
Shinsegae Group назвала свои потери из-за неудачной маркетинговой компании «очень значительными», передает Reuters.
Несмотря на то, что рекламную кампанию прекратили спустя несколько часов после запуска, в тот же день был уволен глава корейского подразделения Starbucks Сон Чон Хён.
Южнокорейский президент Ли Чжэ Мён в своем аккаунте в X написал, что возмущен рекламной кампанией, и потребовал извинений перед семьями людей, погибших во время восстания.
После этого Starbucks опубликовала извинения на сайте своего южнокорейского подразделения, а председатель совета директоров Shinsegae Group Чанг Йонг-Джин также принес их в телеобращении, за время которого он трижды поклонился. «Я очень серьезно отношусь к тому факту, что многие люди испытали глубокую боль и гнев из-за неуместной маркетинговой кампании Starbucks Korea», — заявил он. Штаб-квартира Starbucks в США направила письмо фонду May 18 Foundation, который представляет интересы пострадавших и родственников жертв подавления восстания в Кванджу.