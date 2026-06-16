Tank в годовщину восстания: как Starbucks попала в скандал в Южной Корее

Скандал вокруг Starbuсks в Южной Корее развернулся после того, как сеть запустила в мае рекламную кампанию Tank Day (tank c англ. «емкость». — РБК), предусматривающую скидки на термокружки. Дата запуска акции — 18 мая — совпала с началом восстания в 1980 году в городе Кванджу, при подавлении которого, в том числе с помощью танков, погибли более 200 человек. Кроме того, в рекламной акции использовался слоган thwack on the desk («ударь по столу»), что напомнило жителям о смерти активиста Пак Чон Чхоля в 1987 году, которую власти объясняли «ударом по столу» следователей во время допроса.