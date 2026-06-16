Выплату в 63,6 тыс. рублей получили на первенца 1222 волгоградки

В Волгоградской области региональную выплату в связи с рождением до 24 лет первого ребенка получили 1222 молодые мамы. В текущем году сумма поддержки составляет 63,6 тысячи рублей.
В администрации региона уточнили, что выплата осуществляется в рамках нацпроекта «Семья». Воспользоваться такой поддержкой могут молодые жительницы Волгоградской области, имеющие прописку в регионе. Обязательным условием является возраст молодой мамы — она должна ей стать до 24 лет.
Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в центр соцзащиты или МФЦ.
Фото из архива V102.RU.
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