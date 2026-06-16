Выплату в 63,6 тыс. рублей получили на первенца 1222 волгоградки

В администрации региона уточнили, что выплата осуществляется в рамках нацпроекта «Семья». Воспользоваться такой поддержкой могут молодые жительницы Волгоградской области, имеющие прописку в регионе. Обязательным условием является возраст молодой мамы — она должна ей стать до 24 лет.