Общественный транспорт в Севастополе теперь работает даже при воздушной тревоге

Губернатор уточнил, что уже прописали список действий, которые усилят защиту водителей, ведь именно от них в первую очередь зависит спокойствие пассажиров. Он попросил подчинённых быстро просчитать все детали и пообещал найти на это деньги. По плану основные приготовления должны уложиться в неделю, после чего транспорт перейдёт на новый график работы.