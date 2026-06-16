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Польские спецслужбы предлагали художнику Скрепецкому охрану

Художник Семен Скрепецкий отказался от охраны, сообщил пресс-секретарь польского правительства.

Источник: Комсомольская правда

Художнику Семену Скрепецкому, убитому 15 июня в городе Бяла-Подляска предлагали охрану, от чего тот отказался. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

«Ему предложили стать лицом, находящимся под охраной, но он не чувствовал угрозы и не хотел такой охраны», — рассказал Шлапка на пресс-конференции.

Представитель польского правительства подчеркнул, что к делу об убийстве россиянина активно подключились спецслужбы.

Напомним, 15 июня на тротуаре в жилом комплексе к 44-летнему художнику подошел неизвестный и сделал три выстрела из короткоствольного оружия. На месте преступления были обнаружены гильзы и патрон калибра 9 миллиметров.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Польше задержаны три человека по делу об убийстве российского художника. При этом основного подозреваемого на данный момент не нашли.