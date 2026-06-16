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Неизвестные в масках подожгли украинский ресторан в Варшаве

Двое неизвестных в капюшонах и масках устроили поджог в украинском ресторане в варшавском районе Воля, сообщает RMF24 Как показывают записи наблюдения, злоумышленники разбили стекло входной двери ресторана и проникли внутрь.

Источник: РБК

Двое неизвестных в капюшонах и масках устроили поджог в украинском ресторане в варшавском районе Воля, сообщает RMF24.

Как показывают записи наблюдения, злоумышленники разбили стекло входной двери ресторана и проникли внутрь. В помещении они вылили легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее. На кадрах видно, что после начала пожара один из нападавших, прежде чем покинуть ресторан, сделал фотографии, передает RMF24.

Позже на место действия прибыли пожарная бригада и полиция.

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