Неизвестные в масках подожгли украинский ресторан в Варшаве

Как показывают записи наблюдения, злоумышленники разбили стекло входной двери ресторана и проникли внутрь. В помещении они вылили легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее. На кадрах видно, что после начала пожара один из нападавших, прежде чем покинуть ресторан, сделал фотографии, передает RMF24.