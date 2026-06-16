Самый дорогой игрок РПЛ женился

Для Батракова этот год получился ярким не только в личной жизни. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в РПЛ, забив 13 мячей, и занял четвёртое место в общем списке снайперов чемпионата. В конце мая хавбек также стал самым дорогим футболистом Российской премьер-лиги по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в €28 млн.