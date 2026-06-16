Свердловский забег «Тагил Ультра Трейл» собрал более 300 участников

Забег «Тагил Ультра Трейл» прошел 7 июня в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Проведение туристических и спортивных событий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Мероприятие состоялось в окрестностях Нижнего Тагила. На старт у горы Белой вышли 334 участника из Свердловской области и соседних регионов. К забегу присоединились опытные бегуны, любители северной ходьбы, начинающие спортсмены и дети. Кроме того, в этом году впервые создали условия для участников с ограниченными возможностями здоровья.
В программу вошли забег на 65 км «Кукушка поехала», «Белогорский полумарафон» на 21 км, «Белогорская десятка» на 10 км, маршрут протяженностью 5 км «Авроринская тропа», дистанция по северной ходьбе и детский забег на 1 км. Наиболее массовой стала дистанция на 10 км — ее выбрали 95 человек.
Самый длинный маршрут проходил по маршруту Демидовской узкоколейной железной дороги, построенной в конце XIX века для перевозки чугуна, угля и леса. Когда-то она была одной из важных транспортных артерий горнозаводского Урала. Победителем этой дистанции среди мужчин стал Фаиль Сагадиев: он прошел маршрут за 5 часов 54 минуты. Среди женщин лучший результат показала Алина Фаттахова, финишировавшая за 8 часов 20 минут.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.