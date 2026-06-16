Многодетный отец из США рассказал, почему перевёз семью в Россию

Ведущий ток-шоу Russia Up Close Джозеф Шуцман, отец многодетной семьи, перебрался из США в Россию 3 года назад. Своё решение он объяснил стремлением жить в обществе, где сохраняются и защищаются традиционные устои. Об этом американец заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», приуроченной к подписанию Международной декларации о защите семьи.
По словам Шуцмана, этот документ отражает именно те принципы, ради которых его семья и покинула США. Однако он подчеркнул, что сама по себе декларация не имеет смысла без реальных действий. Он призвал не ограничиваться аплодисментами и красивыми фразами, а воплощать заявленные идеалы в повседневной жизни, поскольку в них заключена основа человеческого бытия — семья, дети и само существование цивилизации.
Американец отметил, что для открытого признания ценности брака, материнства, отцовства и детства сегодня требуется немалое мужество. Он убеждён, что эти понятия не являются устаревшими пережитками, а составляют фундамент любого общества, претендующего на выживание.
В своём выступлении он также затронул религиозный аспект, напомнив о сотворении человека по образу и подобию Божию. По его мнению, отказ от почитания этого образа ведёт к забвению самой цели существования человеческой цивилизации. Именно этим, считает Шуцман, объясняется кризис многих сообществ по всему миру, которые променяли долг на эгоизм, детей на комфорт, а истину на роскошь.
В завершение он призвал помнить о высоком призвании, которое заключается в служении, а не в потреблении. Его переезд и публичная позиция, по его собственным словам, являются практическим шагом в защиту тех ценностей, которые он считает единственно правильными для сохранения будущего.
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