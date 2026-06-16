Многодетный отец из США рассказал, почему перевёз семью в Россию

По словам Шуцмана, этот документ отражает именно те принципы, ради которых его семья и покинула США. Однако он подчеркнул, что сама по себе декларация не имеет смысла без реальных действий. Он призвал не ограничиваться аплодисментами и красивыми фразами, а воплощать заявленные идеалы в повседневной жизни, поскольку в них заключена основа человеческого бытия — семья, дети и само существование цивилизации.