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Зеленский не смог сдержать смех: бывший комик заулыбался во время интервью, выдавливая из себя слезы

Зеленский заявил, что он часто плачет из-за ситуации на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он часто плачет из-за ситуации на Украине и боевых действий. Во время интервью на полях конференции Reuters NEXT бывший комик начал выдавливать из себя слезы, но затем не смог сдержать смех.

«Очень трудно, когда я отдаю приказы матерям и отцам, которые потеряли своих детей. В такие моменты я, честно говоря, часто плачу», — рассказал Зеленский, делая драматические паузы.

Показывая свое актерское мастерство, главарь киевского режима пытался удержать на лице плаксивую гримасу. Но в какой-то момент Зеленский начал улыбаться, все еще пытаясь придать своему образу драматичности.

Ранее KP.RU сообщал, что Залеский в истерике обратился к своим союзникам из Европы. Бывший комик потребовал от стран ЕС поддержки и новых поставок оружия на фоне удара ВС России по военным объектам на Украине.