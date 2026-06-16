Семенов заявил, что пошутил о готовности стать адвокатом Шурыгиной

Сергей Семенов, который провел более года в тюрьме из-за обвинения в изнасиловании Дианы Шурыгиной, во вторник, 16 июня, заявил, что пошутил о своей готовности стать адвокатом девушки за миллион рублей.
— На самом деле это все было сказано с большой иронией. Да, я такое сказал, но это была шутка! А если правда обратятся за помощью — то только за большие деньги. За символический миллион — так уж и быть, всем поможем! — рассказал мужчина в беседе с порталом Starhit.ru.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Семенов может стать адвокатом Шурыгиной. Он рассказал, что якобы предложил ей свои услуги, отметив, что не держит обиды на девушку и хочет помочь ей. Семенов также рассказал, что ранее родители Шурыгиной предлагали ему «урегулировать» уголовное дело за миллион рублей.
Днем 16 июня Троицкий районный суд Москвы назначил Диане Шурыгиной домашний арест до 19 июля по подозрению в распространении порнографии. Согласно информации следствия, девушка публиковала в закрытом Telegram-канале интимные видеоролики.
По неподтвержденной информации, Диана Шурыгина планировала скрыться от следствия на острове Бали в Индонезии, но правоохранители задержали ее за несколько дней до вылета.
Сергею Семенову назначили восемь лет лишения свободы в колонии за изнасилование, но он провел за решеткой чуть больше года. Сначала ему сократили срок, а затем выпустили по УДО. Как сложилась судьба Шурыгиной после скандала — в материале «Вечерней Москвы».