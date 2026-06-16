Семенов заявил, что пошутил о готовности стать адвокатом Шурыгиной

— На самом деле это все было сказано с большой иронией. Да, я такое сказал, но это была шутка! А если правда обратятся за помощью — то только за большие деньги. За символический миллион — так уж и быть, всем поможем! — рассказал мужчина в беседе с порталом Starhit.ru.