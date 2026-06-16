Дочь Лазаревой* и Шаца** сообщила, что они распродали все имущество в Москве

Дочь телеведущей Татьяны Лазаревой* и комика Михаила Шаца**, музыкант и блогер Софья Шац рассказала, что ее семья распродала все имущество в Москве. Этим она поделилась в интервью журналисту Егору Глумову (настоящее имя — Гор Григорян), доступном на YouTube.
На вопрос Григоряна о том, разорваны ли связи с Россией, девушка ответила утвердительно.
— Родители распродали все имущество… Все возможные активы были проданы, — уточнила она.
Шац призналась, что из-за этого она пока не может представить, как могли бы выглядеть ее поездки в страну. По ее словам, вариант, при котором ей пришлось бы останавливаться в гостинице в родном городе, пока кажется ей странным.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества уехавших граждан, которые совершили правонарушение против интересов государства. Документ также расширяет список статей КоАП, по которым можно привлекать к ответственности россиян, находящихся за рубежом. Закон вступит в силу с сентября 2026 года. Как будут работать нововведения, о каком именно имуществе идет речь и могут ли граждане оспорить арест, «Вечерняя Москва» обсудила с юристом Дмитрием Квашой.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом.
**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.