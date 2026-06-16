Российский город остался без электричества по неожиданной причине

Причиной массового отключения электричества в Петрозаводске стал удар молнии в высоковольтную линию электропередачи. Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.
По его словам, во время прохождения грозового фронта сработала защитная автоматика, после чего произошло защитное отключение двух котлов на Петрозаводской ТЭЦ.
«Оборудование при этом исправно, не повреждено», — написал Россыпнов.
Он добавил, что в настоящее время ТЭЦ возвращается к штатному режиму работы, а электроснабжение планируется восстановить в течение ближайших полутора часов.
Ранее ЕДДС Петрозаводска сообщила об аварийном отключении электроэнергии в нескольких районах города.