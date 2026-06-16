«Пермгорэлектротранс» завершил 2025 год с убытком в 162 млн рублей

Итоги деятельности МУП «Пермгорэлектротранс» за 2025 год обсудили на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы. С докладом перед депутатами выступил руководитель департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.
По его словам, выручка предприятия по итогам года достигла 2,463 млрд рублей. Доходы выросли по сравнению с предыдущим годом благодаря увеличению числа автобусных маршрутов и заключению новых контрактов на перевозки сроком на пять лет.
Одновременно увеличились и расходы предприятия. За год они составили 2,885 млрд рублей. Средства были направлены на обслуживание трамваев, автобусов и электробусов, содержание производственной базы и другой инфраструктуры. Рост затрат в мэрии объясняют расширением объёмов работы и обновлением подвижного состава.
Наибольшую часть расходов составила заработная плата сотрудников — около 48%. Ещё почти четверть затрат пришлась на амортизацию основных средств. Остальные средства были направлены на покупку топлива, запасных частей и другие текущие нужды.
По итогам 2025 года чистый убыток предприятия достиг 162 млн рублей. Однако этот показатель оказался на 78,4 млн рублей меньше, чем годом ранее.