«Нелегал-2026»: из Калининградской области выдворят 24 мигранта, ещё 235 оштрафованы

Результаты: 235 нарушений миграционного законодательства. В отношении 161 иностранца составили протоколы за нарушение правил въезда и пребывания. 10 мигрантов оштрафовали за незаконную трудовую деятельность. 24 человека ждёт выдворение из страны. 53 запрещён въезд в Россию в будущем.