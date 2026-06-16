Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нелегал-2026»: из Калининградской области выдворят 24 мигранта, ещё 235 оштрафованы

В Калининградской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2026».

Источник: Kaliningradnews

Полицейские совместно с Госавтоинспекцией, прокуратурой, Росгвардией и пограничным управлением ФСБ проверили объекты строительства и места массового пребывания иностранцев.

Результаты: 235 нарушений миграционного законодательства. В отношении 161 иностранца составили протоколы за нарушение правил въезда и пребывания. 10 мигрантов оштрафовали за незаконную трудовую деятельность. 24 человека ждёт выдворение из страны. 53 запрещён въезд в Россию в будущем.

За незаконное привлечение иностранцев к работе привлекли 34 жителей региона. Общая сумма штрафов — 853 200 рублей.

Помимо административных дел, возбуждены семь уголовных дел. Фигурантам вменяют организацию незаконной миграции (статьи 322.2 и 322.3 УК РФ) и подделку документов (статья 327 УК РФ).