«Нелегал-2026»: из Калининградской области выдворят 24 мигранта, ещё 235 оштрафованы

Полицейские совместно с Госавтоинспекцией, прокуратурой, Росгвардией и пограничным управлением ФСБ проверили объекты строительства и места массового пребывания иностранцев.
Результаты: 235 нарушений миграционного законодательства. В отношении 161 иностранца составили протоколы за нарушение правил въезда и пребывания. 10 мигрантов оштрафовали за незаконную трудовую деятельность. 24 человека ждёт выдворение из страны. 53 запрещён въезд в Россию в будущем.
За незаконное привлечение иностранцев к работе привлекли 34 жителей региона. Общая сумма штрафов — 853 200 рублей.
Помимо административных дел, возбуждены семь уголовных дел. Фигурантам вменяют организацию незаконной миграции (статьи 322.2 и 322.3 УК РФ) и подделку документов (статья 327 УК РФ).