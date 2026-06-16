Калининградец выплатил бывшей жене 1,6 млн после ареста счетов и машин

Суд постановил взыскать с местного жителя 1,6 миллиона рублей в счёт компенсации разницы стоимости совместно нажитого имущества в пользу бывшей супруги.
Мужчина не исполнил решение суда добровольно. В рамках возбужденного исполнительного производства судебные приставы арестовали банковские счета должника, вынесли запрет на регистрационные действия с квартирой площадью 66,5 кв. метра, легковым автомобилем Toyota Vitz 2018 года выпуска и грузовым фургоном ISUZU 2015 года. Также гражданину ограничили выезд из Российской Федерации.
После применения этих мер должник перечислил всю сумму задолженности на депозитный счёт отделения. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор в размере 190 тысяч рублей.
Денежные средства перечислены взыскательнице. Ограничения с должника и его имущества сняты. Исполнительский сбор поступил в бюджет государства.