В Санкт-Петербурге состоялся международный культурный форум глухих

В этом году форум посвятили 10-летию Санкт-Петербургского театра глухих. Программа включала в себя круглый стол «Культура и искусство глухих в Год единства народов России», выставку неслышащих художников и фотографов «Сила тишины: искусство здесь и сейчас». Кроме того, для участников провели мастер-класс по ручной лепке из глины «Петербургские фасады», киновечер, а также спектакли и экскурсии с переводом на русский жестовый язык.