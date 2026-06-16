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В Санкт-Петербурге состоялся международный культурный форум глухих

Он включал выставку неслышащих художников и фотографов, творческую мастерскую, киновечер, спектакли и экскурсии.

IX Международный культурный форум «Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге» прошел с 8 по 14 июня в Северной столице, сообщили в городском комитете по культуре. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Семья».

В этом году форум посвятили 10-летию Санкт-Петербургского театра глухих. Программа включала в себя круглый стол «Культура и искусство глухих в Год единства народов России», выставку неслышащих художников и фотографов «Сила тишины: искусство здесь и сейчас». Кроме того, для участников провели мастер-класс по ручной лепке из глины «Петербургские фасады», киновечер, а также спектакли и экскурсии с переводом на русский жестовый язык.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.