Ростов-на-Дону закрепился на 12-й строчке рейтинга обеспеченности деловыми площадями

Структурный анализ по географическому принципу демонстрирует доминирование столичного региона. Из совокупного портфеля построенных объектов на Москву приходится 19,9 млн кв. м, что составляет 70% от общефедерального объема. Вклад Северной столицы оценивается в 4,4 млн кв. м (15%). Оставшийся массив — ровно столько же, 4,4 млн «квадратов» — распределен между всеми прочими субъектами России. Что касается качественного наполнения рынка, то большую часть предложения формируют площади класса B — их доля достигает 67%. На долю премиальных помещений класса А приходятся оставшиеся 33%.